Скільки українців вважають країну безнадійно корумпованою: опитування

Корупція / © Getty Images

На сьогодні більшість українців (56%) вважають, що в країні є реальні спроби боротьби з корупцією. Хоча показники оптимізму не досягли рівня 2023 року, сприйняття ситуації значно покращилося порівняно з минулим роком.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київській міжнародний інститут соціології.

Станом на початок жовтня 2025 року більшість українців — 56% — вважають, що в країні справді відбуваються реальні спроби боротьби з корупцією. Водночас 40% громадян переконані, що Україна залишається безнадійно корумпованою.

Отже, у порівнянні з 2024 роком суспільне сприйняття дещо покращилося, хоча рівень оптимізму все ще нижчий, ніж 2023 року.

Як видно з графіка, між 2023 і 2024 роками частка тих, хто позитивно оцінював антикорупційні зусилля, зменшилася від 59% до 48%. Натомість кількість песимістів, які вважали корупцію невикорінною, зросла від 36% до 47%. Якщо 2023 року більшість українців вірили у реальні кроки проти корупції, то вже 2024-го оптимісти та скептики розділилися майже порівну.

Результати соцопитування про сприйняття боротьби з корупцією в Україні / © КМІС

Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС провів упродовж 19 вересня — 5 жовтня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України було опитано 1008 респондентів віком від 18 років.

До слова, згідно з дослідженням Info Sapiens, майже кожен третій українець (30%) особисто стикався з корупцією за останній рік. Важливо, що дві третини (68%) опитаних відмовилися від запропонованої корупційної схеми. При цьому 87% громадян вважають корупцію масовим явищем.