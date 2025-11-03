Скільки українців подали заяви на відстрочку від мобілізації через ЦНАП: цифри вражають

Мобілізація / © ТСН.ua

В Україні за перші два дні роботи нового механізму понад 24 тисячі військовозобов’язаних звернулися до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) із заявами про надання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Як повідомляється, заяви почали приймати понад 5 тисяч ЦНАПів по всій країні. Понад 24 тисячі громадян звернулися до центрів протягом перших двох днів. Найбільшу активність зафіксовано у Вінницькій, Рівненській та Харківській областях.

«Для прискорення приймання заявок центри збільшили кількість персоналу. Середній час опрацювання однієї заяви — приблизно 15 хвилин», — зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, В Україні вчергове подовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації — цього разу до лютого 2026 року. Це означає, що військовозобов’язаним громадянам необхідно бути готовими до низки важливих змін, які діятимуть уже від 1 листопада.

Міністерство оборони України за дорученням президента Володимира Зеленського розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства.