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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Скільки українців звернулися до центрів рекрутингу: статистика приголомшує

9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Міноборони

Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу / © Міноборони України

Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу в Україні сягнула майже 50 000 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Цікаво, що частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21%.

“За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій. Загальна кількість звернень досягла 49 543”, - заявили в Міноборони.

За статистикою відомства, серед всіх громадян, що зверталися до центрів за консультацією, 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Зокрема, за перший тиждень квітня цей показник становить 199 осіб.

Де найбільше звернень до центрів рекрутингу від жінок

Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21%. Цей показник є найбільшим у таких областях:

  • Чернівецька – 43%

  • Хмельницька – 39%

  • Вінницької – 37%

В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр, в яких надаються конфіденційні консультації. Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Нагадаємо, бронювання працівників в Україні можливе лише в тому випадку, якщо підприємство виконує мобілізаційне завдання. Так, згідно з 45-ю постановою Кабінету міністрів, документальне оформлення бронювання можливе тільки після початку виконання мобілізаційного завдання.

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