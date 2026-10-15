Скільки в Україні ухилянтів і військових у СЗЧ: нардеп назвав цифри та запропонував покарання

Мільйон ухилянтів і пів мільйона військових у СЗЧ: у Раді придумали нові обмеження / © ТСН

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В Україні налічується близько 1 млн чоловіків, що ухиляються від мобілізації, і приблизно 500 тисяч військових у статусі СЗЧ, проте це неточні цифри.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в інтерв’ю «Телеграфу».

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«Ми запитуємо уряд: скільки, на його думку, є ресурсу серед ухилянтів і людей, які самовільно залишили частину. Умовно, ми говоримо про приблизно 500 тисяч СЗЧ і, можливо, мільйон ухилянтів, але точних цифр не знаємо», — каже Федієнко.

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На його думку, Кабмін має підготувати закон, який обмежить ухилянтам доступ до деяких послуг у ЦНАПах і банках.

«Можливо, Кабмін має запропонувати законодавчі зміни, за якими такі люди не зможуть користуватися певними послугами ЦНАПів чи банківської сфери — тобто послугами, які ускладнять їм комфортне життя. Бо людина ховається, водночас має ФОП, працює, користується доставкою „Нової пошти“ й так живе четвертий-п’ятий рік. Так не повинно бути», — вважає депутат.

Федієнко наголосив на недопустимості розбронювання енергетиків, комунальників і працівників ВПК.

«Зараз і так по факту на межі можливостей працюють енергетики, зв’язківці та частково підприємства ВПК й ОПК. А перевіряти треба інші підприємства, ті ж адміністрації. Наприклад, маємо Луганську військову адміністрацію: самого Луганська немає, а адміністрація розширюється. Як таке взагалі може бути? Це якийсь сюр. Також є громадські закордонні організації, які забронювали собі цілу купу людей», — додав він.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив гучну постанову про зміни до правил бронювання військовозобов’язаних в Україні, за якою багато людей може втратити відстрочку і «бронь».

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