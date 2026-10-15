ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

Скільки в Україні ухилянтів і військових у СЗЧ: нардеп назвав цифри та запропонував покарання

Народний депутат Олександр Федієнко запропонував обмежити ухилянтам і військовим у СЗЧ доступ до окремих послуг у ЦНАПах і банках, щоб ускладнити їм повсякденне життя.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Мільйон ухилянтів і пів мільйона військових у СЗЧ: у Раді придумали нові обмеження

Мільйон ухилянтів і пів мільйона військових у СЗЧ: у Раді придумали нові обмеження / © ТСН

В Україні налічується близько 1 млн чоловіків, що ухиляються від мобілізації, і приблизно 500 тисяч військових у статусі СЗЧ, проте це неточні цифри.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в інтерв’ю «Телеграфу».

«Ми запитуємо уряд: скільки, на його думку, є ресурсу серед ухилянтів і людей, які самовільно залишили частину. Умовно, ми говоримо про приблизно 500 тисяч СЗЧ і, можливо, мільйон ухилянтів, але точних цифр не знаємо», — каже Федієнко.

На його думку, Кабмін має підготувати закон, який обмежить ухилянтам доступ до деяких послуг у ЦНАПах і банках.

«Можливо, Кабмін має запропонувати законодавчі зміни, за якими такі люди не зможуть користуватися певними послугами ЦНАПів чи банківської сфери — тобто послугами, які ускладнять їм комфортне життя. Бо людина ховається, водночас має ФОП, працює, користується доставкою „Нової пошти“ й так живе четвертий-п’ятий рік. Так не повинно бути», — вважає депутат.

Федієнко наголосив на недопустимості розбронювання енергетиків, комунальників і працівників ВПК.

«Зараз і так по факту на межі можливостей працюють енергетики, зв’язківці та частково підприємства ВПК й ОПК. А перевіряти треба інші підприємства, ті ж адміністрації. Наприклад, маємо Луганську військову адміністрацію: самого Луганська немає, а адміністрація розширюється. Як таке взагалі може бути? Це якийсь сюр. Також є громадські закордонні організації, які забронювали собі цілу купу людей», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив гучну постанову про зміни до правил бронювання військовозобов’язаних в Україні, за якою багато людей може втратити відстрочку і «бронь».

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie