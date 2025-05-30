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Скільки відсотків молоді до 24 років хочуть виїхати за кордон: цифра вражає
Водночас, як свідчать результати опитування, стало значно більше тих, хто вірить у зміни на краще в Україні.
В Україні близько 25% молоді до 24 років хочуть виїхати за кордон.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.
Водночас стало значно більше тих, хто вірить у зміни на краще в Україні, зазначив Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова в етері «КИЇВ24».
Серед причин, які назвав той відсоток опитаних українців, які все-таки хотіли б виїхати:
48% — відсутність можливостей для розвитку на Батьківщині;
37% — сказали, що це через загрозу здоров’ю та життю внаслідок ведення бойових дій;
30,5% — неможливість знайти роботу відповідно до їхніх вимог;
18% — обмеження конституційних прав і свобод.
Нагадаємо, на четвертий рік повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Смертність вже втричі перевищує народжуваність, а перспективи повернення мільйонів українців, які виїхали за кордон, залишаються невизначеними.