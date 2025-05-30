Скільки відсотків молоді до 24 років хочуть виїхати за кордон: цифра вражає

Молодь / © Unsplash

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В Україні близько 25% молоді до 24 років хочуть виїхати за кордон.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Водночас стало значно більше тих, хто вірить у зміни на краще в Україні, зазначив Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова в етері «КИЇВ24».

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Серед причин, які назвав той відсоток опитаних українців, які все-таки хотіли б виїхати:

48% — відсутність можливостей для розвитку на Батьківщині;

37% — сказали, що це через загрозу здоров’ю та життю внаслідок ведення бойових дій;

30,5% — неможливість знайти роботу відповідно до їхніх вимог;

18% — обмеження конституційних прав і свобод.

Нагадаємо, на четвертий рік повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Смертність вже втричі перевищує народжуваність, а перспективи повернення мільйонів українців, які виїхали за кордон, залишаються невизначеними.