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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Скільки відсотків молоді до 24 років хочуть виїхати за кордон: цифра вражає

Водночас, як свідчать результати опитування, стало значно більше тих, хто вірить у зміни на краще в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Молодь

Молодь / © Unsplash

В Україні близько 25% молоді до 24 років хочуть виїхати за кордон.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Водночас стало значно більше тих, хто вірить у зміни на краще в Україні, зазначив Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова в етері «КИЇВ24».

Серед причин, які назвав той відсоток опитаних українців, які все-таки хотіли б виїхати:

  • 48% — відсутність можливостей для розвитку на Батьківщині;

  • 37% — сказали, що це через загрозу здоров’ю та життю внаслідок ведення бойових дій;

  • 30,5% — неможливість знайти роботу відповідно до їхніх вимог;

  • 18% — обмеження конституційних прав і свобод.

Нагадаємо, на четвертий рік повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Смертність вже втричі перевищує народжуваність, а перспективи повернення мільйонів українців, які виїхали за кордон, залишаються невизначеними.

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