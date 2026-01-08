ТСН у соціальних мережах

ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1111
Скільки військових потрібно для захисту України: Жорін назвав цифру

Насправді 700-тисячного українського війська із потрібними реформами та ставкою на технологічність цілком достатньо для захисту, вважає Максим Жорін.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Максим Жорін

Максим Жорін

Від розгортання «багатонаціональних сил» в Україні після війни навряд чи може бути користь у контексті військового протистояння російській агресії. Така історія скоріше політична, ніж практична.

Таку думку висловив заступник командира 3-го армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін у Telegram.

Якою має бути чисельність війська

«Насправді 700-тисячного українського війська, із потрібними реформами та ставкою на технологічність цілком достатньо для захисту», — зазначив військовий.

Щоправда, він додав, що подальший розвиток подій залежатиме від того, чи не упустять процес реформ і чи справді Захід долучиться до підтримки та забезпечення української армії.

Нагадаємо, раніше Жорін сказав, хто шкодить війську. На його думку, справжня біда для української армії — так звані «паперові» генерали й полковники, які не розуміють сучасної війни.

