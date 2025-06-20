Скільки війскових відправили на фронт за порушення під час мобілізації

Мобілізація в Україні 2025

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В Україні порушено 17 кримінальних справ щодо зловживання владою і застосування сили під час мобілізації.

Про це розповів в. обов’язків командувача Сухопутних військ Олександр Грузевич на засіданні тимчасової слідчої комісії з порушень закону під час мобілізації в четвер, 19 червня (він доповідав до призначення Шаповалова).

«17 кримінальних справ є. Це я говорю про зловживання владою, я не кажу про хабарі. По всіх випадках, які підтверджені, в межах наших повноважень, як правило або зняті з посад, або відправлені до війська», — сказав Грузевич.

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За його даними, станом на сьогодні 136 офіцерів замінені та відправлені до зони бойових дій. 325 військовослужбовців з числа рядового та сержантського складу вже теж туди відправлені.

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