Скільки води потрібно мати вдома на випадок блекауту: розрахунок експерта

Який запас води потрібно мати вдома / © pexels.com

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На випадок виникнення надзвичайних ситуацій українці мають завчасно сформувати добовий запас води з розрахунку 10–15 літрів на одну особу. Утім, як пояснює експерт з безпеки життєдіяльності Денис Михальченко, цей обсяг є лише орієнтовним мінімумом і не забезпечить повноцінно весь необхідний побут.

Про запаси води і що ще потрібно знати, Михальченко розповів в етері «Київ24».

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Який запас води потрібно мати вдома: розрахунок

За його словами, розрахунки необхідно коригувати під індивідуальні потреби кожної родини — зокрема, якщо вдома є літні люди, маленькі діти або особи з інвалідністю чи специфічними потребами. Якщо ж у сім’ї мешкає кілька осіб, орієнтовну норму слід пропорційно множити на їхню кількість.

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«10–15 літрів на добу на людину — це є запас для надзвичайної ситуації. Це не є якийсь універсальний санітарний запас або якась універсальна санітарна норма», — наголошує фахівець.

Загальний добовий обсяг води розділяють на два основні типи:

Питна вода, 2–3 літри: розрахована на безпосереднє вживання, а також для приготування їжі.

Технічна вода, 7–12 літрів: призначена для забезпечення особистої гігієни та виконання щоденних побутових потреб.

При цьому експерт застерігає, що візуальна прозорість рідини не завжди є гарантією її безпечності.

Окрему увагу варто приділити способу зберігання запасів. Експерт радить за можливості купувати питну воду в магазинах у заводських бутлях, адже на них вказані чіткі терміни придатності, що дозволяє вчасно поновлювати резерви.

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Якщо ж ви плануєте набирати воду самостійно, слід дотримуватися двох обов’язкових умов:

Отримати підтвердження від місцевих органів влади про те, що вода в джерелі чи бюветі справді придатна до вживання. Використовувати лише місткості та тару, які мають спеціальну позначку для харчових продуктів.

Як підготуватися до блекаутів і що потрібно мати вдома

Нагадаємо, масовані атаки на інфраструктуру можуть позбавити домівки світла, тепла, води та зв’язку на кілька днів поспіль. Щоб підготуватися до блекаутів, мешканцям квартир слід розраховувати запаси води щонайменше на три доби: для однієї людини це близько 9 літрів питної (по 3 л на день) та 30–36 літрів технічної води (по 10–12 л на день), а для родин цей обсяг пропорційно зростає. Питну воду треба тримати в заводському пакованні або чистому харчовому посуді в прохолодному місці.

За відсутності перевірених джерел воду з-під крана чи криниць слід обов’язково кип’ятити не менше 10 хвилин і відстоювати.

Для аптечки варто підготувати знеболювальні, жарознижувальні, протиалергійні засоби, ліки від розладів шлунка, сольові розчини, засоби оброблення ран, а також місячний запас індивідуальних медикаментів

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Щоб забезпечити побут під час відключень, варто мати акумуляторні LED-лампи, ліхтарі, потужні повербанки чи зарядні станції, а також заживити Wi-Fi-роутер через спеціальний ДБЖ чи кабель. Запас їжі має складатися з продуктів тривалого зберігання, які не потребують приготування: консервів, горіхів, хлібців, каш швидкого приготування, а доповнити набір варто термосом, батарейками, засобами гігієни та готівкою.

Через загрозу ударів по паливній інфраструктурі експерти радять водіям мати резерв у 50–70 літрів пального, оскільки на відновлення постачання може знадобитися 2–3 тижні. Найбезпечніший спосіб тримати запас — заздалегідь доповнювати бак автомобіля, щоб він був заповнений щонайменше наполовину.

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