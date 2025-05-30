Скільки ворожих цілей знищили Сили оборони за допомогою дронів: Сирський шокував цифрою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів. Головком повідомив, що у травні за допомогою дронів Сили оборони знищили майже 90 тисяч ворожих цілей.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

«Планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. Так, у травні, за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей», — зазначив він.

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Олександр Сирський заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ зокрема зазначив, що ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи. Тому потрібно зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду.

«Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Кожен дрон — це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця. Окремий акцент — на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління», — сказав він.

Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів / © Олександр Сирський

Під час наради також розглянули питання розвитку безпілотних наземних комплексів. Вони на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі. У порівнянні з 2024 роком ми в рази збільшили постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК.

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«Дякую усім підрозділам безпілотних систем і кожному воїну окремо за професійну бойову роботу й знищення ворогів. Ви — на технологічній передовій нашої боротьби. Саме розвиток технологій є ключем до стійкості Сил оборони та переваги над ворогом», — підсумував головком.

Нагадаємо, Головне управління розвідки вперше презентувало новітні морські дрони, які вже знищили два російські бойові літаки. За допомогою ракет це зробили модернізовані моделі безпілотників, які, окрім вибухівки, несуть на собі й боєголовки.