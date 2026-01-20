- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 502
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки загарбників потрапили до пекла минулої доби: Генштаб назвав шокувальну цифру
Минулої доби ЗСУ ліквідували 1130 російських окупантів.
Втрати російських окупантів у війні проти України 20 січня сягнули 1 228 570 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідувати ще 1130 окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 228 570 (+1 130) осіб
танків — 11 579 (+6)
бойових броньованих машин — 23 928 (+6)
артилерійських систем — 36 393 (+60)
РСЗВ — 1 618 (+1)
засоби ППО — 1 279 (+1)
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 111 140 (+925)
крилаті ракети — 4 163
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 75 067 (+191)
спеціальна техніка — 4 048 (+3)
Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, втрати російських військ за 2025 рік склали близько 419 тисяч осіб, що фактично нівелювало результати мобілізації та не дозволило РФ отримати перевагу на полі бою.