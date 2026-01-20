ТСН у соціальних мережах

Скільки загарбників потрапили до пекла минулої доби: Генштаб назвав шокувальну цифру

Минулої доби ЗСУ ліквідували 1130 російських окупантів.

ЗСУ успішно мінусують окупантів

ЗСУ успішно «мінусують» окупантів / © Getty Images

Втрати російських окупантів у війні проти України 20 січня сягнули 1 228 570 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідувати ще 1130 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 228 570 (+1 130) осіб

  • танків — 11 579 (+6)

  • бойових броньованих машин — 23 928 (+6)

  • артилерійських систем — 36 393 (+60)

  • РСЗВ — 1 618 (+1)

  • засоби ППО — 1 279 (+1)

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 111 140 (+925)

  • крилаті ракети — 4 163

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 75 067 (+191)

  • спеціальна техніка — 4 048 (+3)

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, втрати російських військ за 2025 рік склали близько 419 тисяч осіб, що фактично нівелювало результати мобілізації та не дозволило РФ отримати перевагу на полі бою.

