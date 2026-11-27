Курʼєри / © УНІАН

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Курʼєрам пропонують до 75 тисяч гривень на місяць в Ужгороді, до 40 тисяч у Харкові й до 35 тисяч у Полтаві. А от загалом, зарплати залежать не лише від міста, а й від того, чи є у кандидата на роботу власний автомобіль.

У вакансіях служб доставки станом на листопад 2026 року за схожою назвою посади стоять різні робочі дні — від самостійного вибору годин для доставки їжі до адресного розвезення посилок на власному бусі.

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Glovo пропонує до 75 тисяч в Ужгороді та до 35 тисяч у Полтаві

Glovo, наприклад, шукає кур’єрів на велосипедах чи мотоциклах на заході, сході та в центрі України, але вказує різні верхні межі місячного доходу. В Ужгороді це до 75 тисяч гривень, у Харкові — до 40 тисяч, у Полтаві — до 35 тисяч. У всіх трьох оголошеннях компанія пропонує гнучкий графік, щоденні й щотижневі виплати та страхування під час доставок.

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В Ужгороді та Харкові зазначено повну й неповну зайнятість. Якщо ви плануєте доставляти автомобілем, за умовами цих вакансій потрібно мати паспорт, водійське посвідчення і техпаспорт — такий самий перелік є й у полтавському оголошенні.

Вікові умови теж відрізняються. В Ужгороді Glovo запрошує також кур’єрів 16–17 років за дозволом обох батьків, а від 18 років — за загальними правилами.

Bolt Food платить за замовлення та дозволяє обирати час роботи

Bolt Food описує заробіток кур’єра-партнера через оплату окремих доставок. Кожне замовлення має мінімальну базову суму, а точну винагороду кур’єр бачить до того, як його прийме. У розрахунку враховуються реальний маршрут і час, зокрема затримки в ресторані чи затори.

Додатковий дохід дають бонуси в години пік, під час негоди або спеціальних кампаній. Кур’єр також отримує всю суму чайових, які клієнт залишає через застосунок. Компанія пропонує щотижневі виплати або раннє виведення коштів.

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Виходити на доставку можна без фіксованих змін — на велосипеді, самокаті чи автомобілі. Для початку Bolt називає серед вимог паспорт або ID-картку, смартфон із місцевим номером і банківський рахунок.

Нова пошта пропонує 60 000–70 000 гривень із власним бусом

Нова пошта, наприклад, пропонує у Броварах кур’єру з власним бусом 60 000–70 000 гривень після всіх відрахувань, графік 5/2 з 10.00 до 19.00 та компенсацію витрат на пальне.

Кур’єр доставлятиме посилки за адресами й розраховуватиметься з клієнтами готівкою або через термінал. Для такої роботи потрібні водійське посвідчення категорії B, безаварійний стаж керування та орієнтування в місті. Роботодавець зазначає досвід роботи від двох років і співпрацю у форматі ФОП — можна відгукнутися й із готовністю його відкрити. Навчання оплачує компанія.

На авто Нової пошти— 32 000–34 000 гривень

Водієві-експедитору ця ж Нова пошта пропонує автомобіль компанії та 32 000–34 000 гривень. Працювати доведеться в такому випадку за графіками 5/2 або 6/1, години роботи з 09.00 до 18.00 чи з 10.00 до 19.00.

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За ці гроші просять доставляти малогабаритні посилки за адресами, проводити розрахунки й оформлювати супровідні документи. Компанія вимагає посвідчення категорії B, бажаною називає категорію C, а також очікує знання міста та звісно вільного володіння українською.

Разом з офіційною зарплатою роботодавець пропонує оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження. Умови також передбачають безкоштовне навчання, медичне страхування і страхування життя.

Meest пропонує 40–50 тисяч на власному бусі

Інший оператор доставки, Meest вже пропонує у Борисполі для кур’єрів із власним бусом на 40–50 тисяч гривень. Графік — 5/2 з 10.00 до 18.00, також передбачені бонуси за продуктивність.

Робота охоплює доставку посилок клієнтам, приймання й передавання замовлень та виконання доручень за маршрутом. У вакансії зазначено досвід від одного року, водійське посвідчення категорії B та вміння користуватися навігатором. Перед домовленістю про роботу уточніть, як компанія компенсує витрати на ваш автомобіль.

Суми у вакансіях залежать від міста, транспорту й графіка

Власний бус відкриває доступ до пропозицій із вищими сумами, тоді як вакансія на авто компанії у цій добірці поєднує нижчу оплату з оплачуваними відпустками та лікарняними.

Служба й місто Посада та транспорт Заявлена оплата Графік Glovo, Ужгород Кур’єр на вело, мото чи авто До 75 000 грн/міс. Гнучкий Glovo, Харків Кур’єр на вело, мото чи авто До 40 000 грн/міс. Гнучкий Glovo, Полтава Кур’єр на вело, мото чи авто До 35 000 грн/міс. Гнучкий Bolt Food, умови для кур’єрів-партнерів Велосипед, самокат чи авто За замовлення, з бонусами й чайовими Без фіксованих змін Нова пошта, Бровари Кур’єр із власним бусом 60 000–70 000 грн після відрахувань 5/2, 10.00–19.00 Нова пошта, Клавдієво-Тарасове Водій-експедитор на авто компанії 32 000–34 000 грн після відрахувань 5/2 або 6/1, 09.00–18.00 чи 10.00–19.00 Нова пошта, Бориспіль Кур’єр на поштомати, власне авто 22 000–35 000 грн після відрахувань 2/2, 3/3 або 5/2, 08:30–20:00 Meest, Бориспіль Кур’єр із власним бусом 40 000–50 000 грн після відрахувань 5/2, 10.00–18.00

Водіям-міжнародникам пропонують у середньому 77,5 тисячі

Нагадаємо а даними, наведеними в матеріалі про найвищі зарплати в Україні, у листопаді 2026 року водіям-міжнародникам пропонують у середньому 77 500 гривень. Це орієнтир для іншої професії в транспортній галузі — з ним можна зіставити пропозиції міської доставки, якщо ви розглядаєте різні види роботи за кермом.

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