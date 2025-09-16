Скільки засуджених мобілізували до ЗСУ: дані Мін’юсту

Від початку повномасштабного вторгнення понад 10 тисяч засуджених було умовно-достроково звільнено з місць позбавлення волі для проходження військової служби.

Про це йдеться у відповіді Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на запит адвоката Романа Лихачова, який він надав NV.

Засуджених передали підрозділам Національної гвардії України, які доправили їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Можливість умовно-дострокового звільнення засуджених для мобілізації з’явилася після ухвалення відповідного закону. Однак не всі можуть скористатися цією можливістю. Законом заборонено мобілізовувати засуджених за:

умисне вбивство двох чи більше осіб, убивство з особливою жорстокістю або поєднане з сексуальним насильством;

особливо тяжкі корупційні злочини.

Нагадаємо, від травня 2024 року в Україні діє закон, який дозволяє засудженим звільнитися умовно-достроково, щоб іти воювати. Знімальна група ТСН побувала в одній із колоній, де засуджені погоджуються йти на фронт.

Кабінет міністрів України затвердив правила військового обліку засуджених, порядок медкомісії та облік для умовно-достроково звільнених.

