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Скільки жінок працюють у ГУР і яка їхня роль: деталі від Буданова
Буданов розповів про кількість і роль жінок у ГУР і заявив, що «чоловіки мільчають».
Керівник ГУР Кирило Буданов розповів, скільки жінок працюють у його відомстві.
Про це очільник Головного управління розвідки сказав в інтерв’ю для Раміни Есхакзай.
«Єдине, що можу сказати, що відсоток жінок як в оперативних, так і в бойових (в бойових там трошки повільніше, а в оперативних трошки швидше в порівнянні з бойовими), але значно збільшується. І ця тенденція, вона триває досить потім довго», — каже Буданов.
Він заявив про «великі відсотки жінок» у ГУР. За словами Буданова, у його відомстві працюють приблизно півтори тисячі жінок.
«Гендерні питання, в нас вони в гарному сенсі існують… Від 2020-го року, я спостерігаю (можливо, це почалося трошки раніше, але з 2020-го я цим цікавлюся), що при вступних іспитах в нашу академію всі перші місця за рейтингом беруть жінки. Я не можу сказати, що це круто чи не круто, це просто тенденція. Треба, як то кажуть, це визнати і зрозуміти. Чоловіки „мільчають“, а жінки кудись вперед рухаються», — підсумував Буданов.
Раніше Кирило Буданов зізнався про випадки, коли розвідники унікальну інформацію здобували від повій.