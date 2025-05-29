Скільки ЗРК IRIS-T та ракет можливо закупити на 2,2 млрд євро за укладеним для України контрактом

ЗРК IRIS-T / © Defense Express

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Україна цілком може розраховувати на дуже значне посилення протиповітряної оборони коштом зенітних ракетних комплексів IRIS-T. Як лаконічно повідомило Міністерство оборони України 28 травня у Німеччині був підписаний контракт з Diehl Defence на виробництво цих IRIS-T і ракет до них на 2,2 млрд євро.

Як передбачається, фінансування цієї закупівлі буде реалізовуватись самою Німеччиною у межах схваленого генерального пакета допомоги на 5 млрд євро, пише Defence Express.

Нагадаємо, що Берлін 2023 року оголосив намір щорічно надавати Україні допомогу саме у такому розмірі до 2027 року.

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Жодних інших подробиць щодо кількості та типів ЗРК й ракет, строків постачань та інших деталей цієї угоди оголошено не було. Але цілком можливо оцінити скільки IRIS-T можливо закупити за 2,2 млрд євро. Особливо через те, що фактично це буде внутрішній контракт для Німеччини без можливих додаткових експортних націнок.

Але слід зазначити, що не було оголошено про який саме IRIS-T йдеться. Бо існує комплекс ближньої дії IRIS-T SLS з дальністю ураження цілей до 12 км та середньої дальності IRIS-T SLM на 40 км. Й Україна отримала та використовує обидві версії. Ба більше, зараз також триває активне розроблення ЗРК IRIS-T SLX з дальністю до 80 км.

IRIS-T SLX / © Defense Express

Найбільш точною може бути оцінка щодо IRIS-T SLM, бо влітку 2023 року бюджетний комітет Бундестагу погодив закупівлю шести ЗРК середньої дальності та комплекту з 216 ракет за близько 950 млн євро. Тобто по 158 млн євро за один комплекс IRIS-T SLM і 36 ракет, що є об’єктивно мінімальною кількістю.

Таким чином на 950 млн євро формально можливо закупити близько 14 ЗРК IRIS-T SLM, але ракет до них буде десь на 1,5 залпу. Тому цілком логічно, що цей контракт охоплює значний запас ракет до ЗРК. Водночас також з урахуванням потреби забезпечення вже наданих комплексів. А якщо брати лише IRIS-T SLM, то це про загалом 12 анонсованих ЗРК, більша частина з яких вже передано до України.

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Щодо вартості самої ракети до IRIS-T SLM, то окремо її вартість ніколи не фігурувала. Але з огляду на поточні ціни на такі вироби, то ціна у значно понад 1 млн євро за одну зенітну ракету середньої дальності можуть вважатися мінімальним. Зрештою вартість ракети «повітря-повітря» IRIS-T, яка без змін використовується у IRIS-T SLS, зараз становить 900 тисяч євро.

IRIS-T SLM та IRIS-T SLS / © Defense Express

Таким чином, якщо говорити лише про додаткові IRIS-T SLM з адекватним запасом ракет до нових та наявних ЗРК, то, скоріше за все, контракт може охоплювати до 10 таких ЗРК та близько пів тисячі зенітних ракет. Або ще меншу кількість нових комплексів коштом значного збільшення кількості боєприпасів.

Водночас більш вірогідним є замовлення якраз комбінації із ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM та ЗРК ближньої дії IRIS-T SLS. Його актуальна вартість невідома, але вона має бути значно нижчою за IRIS-T SLM. Але не виключено, що саме Україна може стати й першим оператором IRIS-T SLX, особливо, якщо у Diehl Defence зможуть навчити його боротися із балістичними ракетами.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна фінансуватиме виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні.

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