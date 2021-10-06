Під Рівним під час відпочинку у компанії жінку cкинули з балкона

Під Рівним під час відпочинку у компанії жінку cкинули з балкона

В результаті падіння жінка отримала важкі перелами і травми.

У Костополі Рівненської області медики рятують 39-річну жінку, яку викинули з балкона квартири на 3 поверсі.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Рівненської області.

Подія стался учора, 5 жовтня, у Костополі. До поліції надійшло повідомлення про те, що жінка, яка впала з висоти, лежить під вікнами багатоповерхівки.

Правоохоронці, які прибули на виклик, з'ясували, що постраждала відпочивала у компанії знайомих.

"Під час застілля 30-річний чоловік та 39-річна жінка вийшли на балкон. Між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник зіштовхнув її з третього поверху. Свідками злочину стали інші знайомі, оскільки вихід на балкон був із кухні, де вони і розпивали алкоголь. Із переломом тазу, множинними переломами ребер та політравмою 39-річну місцеву жительку госпіталізували. Наразі за її життя борються медики", - розповіли у поліції.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі відкрили кримінальне провадження. 30-річного підозрюваного, жителя села Тихе затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

У скоєному чоловік зізнався, але пояснює, що через надмірно спожиту дозу спиртного, не знає, чому так вчинив.

Нагадаємо, що у Києві 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі. Малолітній загинув на місці.

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