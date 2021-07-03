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Скинув у море 8,5 тонн пальмової олії: СБУ оголосила підозру екіпажу іноземного судна (фото)

Скинув у море 8,5 тонн пальмової олії: СБУ оголосила підозру екіпажу іноземного судна (фото)

В українські внутрішні води скинули 8,5 тонн пальмової олії. 

Служба безпеки України оголосила про підозру екіпажу іноземного судна, який скинув в українські морські води тонни пальмової олії, що завдало екології збитків на 65,2 млн грн. 

Про це повідомили в прес-центрі СБУ. 

Скидання пальмової олії сталось в акваторії морського порту "Південний" в квітні 2021 року, проте підозру екіпажу іноземного судна оголосили лише зараз. Загалом в українські внутрішні води скинули 8,5 тонн пальмової олії. 

© СБУ
СБУ

"Оперативники спецслужби задокументували, що через дії екіпажу судна Україна зазнала збитків на майже 65,2 млн грн. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі", - йдеться у повідомленні. 

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Старшому помічнику капітана морського судна повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 243 (забруднення моря) Кримінального кодексу України. Триває слідство. 

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Нагадаємо, в Середземному морі помітили руйнівний вплив пандемії на екологію

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