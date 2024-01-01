Скинув з 9 поверху: у Тернополі святкування Нового року завершилося трагедією

У Тернополі в новорічну ні чоловік скинув приятеля з балкона, внаслідок чого той загинув.

У Тернополі новорічне святкування закінчилося трагедією – під час конфлікту чоловік штовхнув свого знайомого, внаслідок чого той випав з балкона 9-го поверху.

Про це передає поліція Тернопільської області.

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За словами правоохоронців, компанія молодих людей святкувала Новий рік в одній із квартир.

За попередньою інформацією, перебуваючи на балконі, під час конфлікту один із чоловіків штовхнув іншого. У результаті 27-річний тернополянин не втримався та випав з 9 поверху. Він помер на місці.

Зловмисника затримали поліцейські. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. "вбивство через необережність". Триває розслідування.

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