Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скинув з 9 поверху: у Тернополі святкування Нового року завершилося трагедією

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2190
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скинув з 9 поверху: у Тернополі святкування Нового року завершилося трагедією

Святкування Нового року закінчилося вбивством / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

У Тернополі в новорічну ні чоловік скинув приятеля з балкона, внаслідок чого той загинув.

У Тернополі новорічне святкування закінчилося трагедією – під час конфлікту чоловік штовхнув свого знайомого, внаслідок чого той випав з балкона 9-го поверху.

Про це передає поліція Тернопільської області.

За словами правоохоронців, компанія молодих людей святкувала Новий рік в одній із квартир.

За попередньою інформацією, перебуваючи на балконі, під час конфлікту один із чоловіків штовхнув іншого. У результаті 27-річний тернополянин не втримався та випав з 9 поверху. Він помер на місці.

Зловмисника затримали поліцейські. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. "вбивство через необережність". Триває розслідування.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2190
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація