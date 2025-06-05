Склад електронних сигарет не контролюється: експерт розповів, що курять споживачі

Що містять суміші для електронних сигарет / © Unsplash

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Поціновувачі електронних сигарет наражають себе на небезпеку, адже не знають, що насправді курять у електронках.

Про це із посиланням на дослідження заявив голова ГО «Європейський вибір України» Тарас Клименко під час презентації всеукраїнського опитування, проведеного разом із Центром Разумкова.

Переважна більшість користувачів електронок нічого не знає про продукт, який споживає.

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Вони не знають, що саме входить до складу рідини, скільки її в пристрої та на яку кількість затяжок вона розрахована.

Тарас Клименко заявив, що результати дослідження засвідчили, що майже 70% споживачів ароматизованих електронних сигарет знають про їхню заборону в Україні. Водночас лише 2,2% припинили їх купувати після впровадження обмежень, що свідчить про низьку ефективність чинних санкцій.

За словами фахівця, в Україні зростає споживання ароматизованих електронних сигарет, хоча їхній продаж повністю заборонений вже майже рік.

«Річ у тім, що ароматизовані електронки наразі продаються абсолютно безконтрольно», — сказав Клименко.

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Експерт зазначив, що виробники електронних сигарет адаптувалися до законодавчих обмежень, пропонуючи споживачам так звані «самозаміси» — набори інгредієнтів для самостійного змішування. А такі продукти становлять потенційну загрозу для здоров’я, оскільки вміст шкідливих чи навіть заборонених речовин у них складно контролювати.

Експерт наголосив на необхідності посилення державного контролю за обігом таких товарів і проведення широкої інформаційної кампанії, аби споживачі розуміли реальні ризики.

Нагадаємо, станом на сьогодні майже кожна п’ята людина досі регулярно вживає тютюнові вироби, про що кажуть і західні фахівці.

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