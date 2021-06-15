Складання присяги Вірастюка та детінізація доходів громадян: що у порядку денному Ради 15 червня

Засідання має розпочатися о 10:00.

У вівторок, 15 червня, Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання п'ятої сесії, під час якого Василь Вірастюк, який переміг на виборах у 87 окрузі на Івано-Франківщині, складатиме присягу народного депутата України.

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Про це йдеться у порядку денному українського парламенту на сайті Ради.

Також сьогодні парламент продовжить розгляд поправок до законопроєкту про добровільне однократне декларування, який передбачає проведення від 1 липня поточного року до 1 липня 2022 року однократного (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не було сплачено податки і збори відповідно до вимог законодавства.

Також у порядку денному низка законопроєктів, які стосуються детінізації доходів громадян, освіти, проєкт закону про особливості надання електронних публічних послуг. Планується розглянути законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У порядку денному передбачається розгляд проєкту постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі.

Окрім того, планується розглянути проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва та низку ратифікаційних угод.

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