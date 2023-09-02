"Склади росіян не безмежні": нардеп пояснив, на чому зосередилися ЗСУ для покращення контрнаступу

Зараз наші Сили оборони зосередилися на артилерійських установках. Це потрібно для того, щоб при контрнаступі у них не було можливості відповідати чи накривати артилерійським вогнем

Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Втрачають більше, ніж можуть виробляти

За словами Чернєва, якщо подивитися на попередні періоди часу цієї війни, то якраз таки артилерійського озброєння ми вибивали найменше. Натомість зараз – ситуація інша. Українські військові зосередили свою увагу на ураженні артилерії ворога, щоб унеможливити вогневу роботу під час контрнаступу.

"Вони дійсно ж не безмежні ці склади їхнього артилерійського озброєння. І вони розконсервовують досить старі вже, хоча їх там достатньо, поки що достатньо. У них немає можливості виробляти в таких кількості, в якій вони втрачають", – підсумував нардеп.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував заяви про "повільний контрнаступ". Він наголосив, що українські захисники попри усе рухаються вперед.

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