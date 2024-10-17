Складна і небезпечна: Зеленський стривожив заявою про майбутню зиму

Україна готується до складної та небезпечної зими. Наразі для країни дуже важливим є отримання системи ППО для посилення безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами під час саміту ЄС у Брюсселі 17 жовтня.

"Зима наближається. Для нас зими завжди складні, а ця - ще й небезпечна. Тому ми звичайно підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання. Але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони", - заявив глава держави.

Втім, більше подробиць Зеленський не повідомив.

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що РФ накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації для майбутньої масованого удару по Україні. З його слів, фіксується активність військово-транспортних літаків росіян Іл-76.

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