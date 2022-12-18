Складна обстановка на Донбасі і обстріли Херсона: ситуація в регіонах 18 грудня

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Миколаївщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Київщині, Черкащині.

Про ситуацію в регіонах за минулу добу повідомляють військові адміністрації.

Сумська область: вчора, 18 грудня, протягом дня ворог обстріляв прикордоння із різних видів озброєння. Усього було 20 прильотів по Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Шалигинській громадах. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Малинівка, Новоданилівка, Темирівка, Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Залізничне, Дорожнянка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Ноаомиколаївка, Білогір'я, Ольгівське, Преображенка, Плавні. Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина: по Нікопольщині — п’ять обстрілів за ніч. Поцілили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі постраждав 59-річний чоловік, надана медична допомога. У місті пошкоджені 5 приватних будинків, кілька господарських споруд та гімназія. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах без постраждалих. Наслідки атак ще з’ясовуються.

Харківщина: по області окупанти наносили артилерійські удари по прикордонних районах області, без постраждалих. У Чугуївському районі підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні.

Луганщина: атаки російських окупантів в районах Стельмахівки і Серебрянського лісництва.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження від росіян зазнали райони Невського, Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Діброву і Червонопопівку. Ситуація в області напружена.

Донеччина: протягом доби — активні бойові дії поблизу Бахмута й Авдіївки.

Постійні обстріли Курахівської громади — об'єктів критичної інфраструктури. Ситуація в області залишається складною, проте поступово відновлюється електропостачання та зв'язок.

За минулу добу на Донеччині: 1 загиблий, 1 поранений.

Миколаївщина: минулої доби ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: ворог продовжує обстрілювати населені пункти області вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією Генштабу ЗСУ, вогневого впливу, зокрема, зазнали райони населених пунктів Козацьке, Тягинка, Микільське, Дніпровське, Республіканець, Новокаіри, Чарівне, Ольгівка та Херсон. Минулої доби російські загарбники завдали ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Також окупанти з міномета обстріляли передмістя Херсону, село Степанівку. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги. 1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей у лікарні. Ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.

Загалом у Херсонській області минулої доби через ворожі обстріли 3 людини загинули, 6 дістали поранення. Крім того, російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, що у селі Степанівка. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку. Загиблих чи поранених немає.

Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину.

Тривають роботи із розчищення доріг. Вибухотехніки Нацполіції обстежили 8 гектарів територій, вилучили 377 вибухонебезпечних предметів, знищили – 3. Піротехніки ДСНС обстежили 10 гектарів територій, вилучили та знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що російські окупанти повністю розграбували колекцію вин історичного шато у Херсонській області, яку збирали декілька поколінь виноробів. Окупанти знищили вино Трубецького, яке пережило Першу і Другу світові війни, загалом проіснувавши 126 років.