"Складна ситуація по всій країні": у Міненерго розповіли, коли в Україні запрацюють атомні електростанції

Атомні станції України почнуть працювати сьогодні ввечері, після чого очікується скорочення дефіциту електроенергії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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"Зараз складна ситуація по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Вчора через обстріл стався блекаут у нашій енергосистемі. О 4:00 ранку вдалося об'єднати енергетичну систему, підключити критичні об'єкти інфраструктури. Відповідно ми збільшуватимемо обсяг. Розраховуємо, що надвечір запрацюють атомні станції, тому скоротиться дефіцит", — заявив міністр енергетики.

Нагадаємо, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу через ракетні обстріли РФ. Ч ерез ракетний тероризим Росії була зупинена робота одного з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС - електростанція втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. У результаті АЕС знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився.

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