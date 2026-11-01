Складніша за «Герань»: військовий аналітик пояснив, чим небезпечна нова російська ракета

«Герань-5» у порівнянні зі звичайним «Шахедом»

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Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники та ракети, які використовує для атак по Україні. Однією з нових розробок стала ракета «Філін» — подальший розвиток реактивних «Герань-4» і «Герань-5». Вона здатна розвивати швидкість до 800 км/год, літати на наднизьких висотах і може виявитися складнішою ціллю для української протиповітряної оборони.

Про це розповів військовий аналітик та офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров, передає «Еспресо».

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Крамаров пояснив, що «Філін» і російська ракета «Бандероль» є наступним етапом розвитку реактивних безпілотників «Герань-4» та «Герань-5».

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За словами експерта, «Філін» разом із проєктом «Бандероль» демонструє зміну підходів ворога до конструювання реактивних ударних БпЛА. Серед ключових відмінностей нової зброї:

Збільшена швидкість: Якщо попередні реактивні дрони розганялися до 550–600 км/год, то «Філін» здатний розвивати швидкість до 800 км/год.

Внутрішній двигун та маскування: Реактивний двигун тепер розміщений безпосередньо у внутрішньому фюзеляжі, що дає змогу застосовувати засоби теплового маскування для зменшення помітності в інфрачервоному діапазоні.

Сучасніші матеріали: Вони можуть забезпечувати більшу міцність фюзеляжу, покращувати маневреність і зменшувати радіолокаційну помітність.

Водночас остаточні характеристики ракети ще потребують підтвердження. Крамаров зазначив, що детально оцінити її конструкцію можна буде після того, як українським військовим вдасться отримати неушкоджений або придатний для дослідження зразок.

Експерт прогнозує, що наступним етапом ворожих спроб модернізації може стати впровадження нових блоків навігації та управління.

«Наступним етапом їхнього розвитку, найімовірніше, буде якийсь умовний блок навігації та управління „Комета-2“, який вони теж допрацюють. А це означає, що ракета почне летіти нижче, складніше маневрувати і точніше заходити на ціль», — пояснив Крамаров.

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Однак експерт запевнив, що поява «Філіна» не створює для України принципово нової проблеми, подібної до тієї, яка виникла на початку масового застосування Росією реактивних «Гераней-5».

Раніше аналітики розкрили слабке місце ракети «Філін».

За словами експертів, «Філін» може запускатися з мобільних наземних установок і становити загрозу для українського тилу, зокрема західних областей.

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