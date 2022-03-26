"Складно сказати, що саме він не встиг зробити": Генпрокуратура звинуватила ексдепутата Царьова у держзраді

"Складно сказати, що саме він не встиг зробити": Генпрокуратура звинуватила ексдепутата Царьова у держзраді

Ексдепутату Олегу Царьову заочно оголосили про підозру.

Колишньому депутату Верховної Ради Олегу Царьову оглошено про підозру у державній зраді.

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Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедиктова.

"Є такий Царьов. Що він робив як депутат і яку користь приніс, я не знаю. Впевнена, «неоціненну». Весь і зовнішній вигляд ексдепутата, і внутрішній духовний підказує нам, що навпроти рішучий, сміливий, спортивний і вкрай принциповий спеціаліст своєї справи.

Царьов неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював. Для Царьова війна в Україні - саме те. Для нього українські людські життя нічого не варті. Іншими словами, складно сказати, що саме не встиг зробити Царьов в інтересах злочинного режиму РФ проти громадян України і суверенітету нашої Батьківщини", - написала Венедиктова.

Віднині ексдепутат - підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями.

Нагадаємо, що нещодавно Царьов всплив в одному з населених пунктів Київської області, який окупували російські війська.

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У 2014 році у Росії ексрегіонал-утікач Олег Царьов був нагороджений званням "людина року" за версією Російського біографічного інституту та Інституту економічних стратегій. Його відзначили за "захист російської мови"

Після втечі з України Царьов відкрито підтримував бойовиків на сході України і перебував у розшуку українських правоохоронних органів.

У 2015 році СБУ повідомляли, що ексрегіонал Олег Царьов фінансує дестабілізацію в Україні. Колишнього політика кілька разів СБУ викликала на допит.