Суд Харкова скасував декомунізацію проспекта Жукова

Вже вчетверте проспекту повертають стару радянську назву.

Суд у Харкові скасував рішення про перейменування проспекту маршала Жукова на честь Петра Григоренка.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 червня.

На мапу міста вже вчетверте повертають стару та комуністичну назву маршала Жукова - це ім'я проспект носив від радянських часів і перші 25 років Незалежності. Після ухвалення закону про декомунізацію його переназвали на честь українського правозахисника.

Утім, влітку 2019 року за ініціативи міської влади проспект знову став Жукова. Тоді ж активісти довели в суді, що рішення незаконне. Далі було ще два скандальних перейменування і стільки ж позовів, які громадськість виграла. Алеці виграші можуть бути марними, бо вже інший суд мерія переконала, що перейменування в межах декомунізації незаконне.

Новини України: у Харкові вчетверте повертають стару назву проспекту

Нині обласна адміністрація заявила, що подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, що проспект Маршала Жукова у Харкові у 2016 році підпав під "Закон про декомунізацію" і його перейменували у проспект Петра Григоренка (громадського діяча, правозахисника і генерала). Після цього харків'яни неодноразово направляли в мерію петиції з проханням повернути проспекту колишню назву.

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