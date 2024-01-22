"Складнощі мають бути зняті": Зеленський повідомив про зустріч урядовців з представниками бізнесу

За словами президента, всі напрацювання будуть представлені на РНБО.

Президент Володимир Зеленський повідомив що сьогодні, 22 січня, урядовці провели зустріч із представниками українського бізнесу.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента.

"Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є дійсно складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті", – повідомив глава держави.

Він додав, що припускає наявність різних поглядів, проте під час війни міцність України, суспільства та економіки є першочерговим завданням.

"У кожного може бути свій погляд, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки", – заявив президент

Всі напрацювання будуть представлені на РНБО, додав він.

Нагадаємо, днями український бізнес сколихнула звістка про те, що слідчі Держбюро розслідувань затримали Ігоря Мазепу – відомого бізнесмена і засновника інвестиційної компанії Concorde Capital.

Через це Мазепа не потрапив на форум у Давосі, адже його затримали на КПП "Медика-Шегині" під час проходження польсько-українського кордону. За інформацією преслужби компанії Concorde Capital, правоохоронці провели обшук його автомобіля.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про затримання Ігоря Мазепи.

Пізніше спілка українських підприємців заявила, що занепокоєна ситуацією, яка виникає навколо бізнесу в Україні. Про заходи, що вживаються щодо Concord Capital там висловилися, як про надто надмірні.

Із реакцією бізнесу на затримання та арешт Ігоря Мазепи можна ознайомитися у матеріалі "Хто наступний?": реакція бізнесу на затримання Ігоря Мазепи.

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