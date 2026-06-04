Скло духовки сяятиме без зусиль: названо засіб ефективніший за харчову соду та оцет

Чищення духовки / © Фото з відкритих джерел

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Чищення духовки залишається одним із найскладніших домашніх завдань, особливо коли йдеться про застарілий жир на скляних дверцятах. Хоча багато порад в інтернеті рекомендують використовувати харчову соду та білий оцет, експерти з прибирання вважають, що існує ефективніша альтернатива.

Про це повідомило видання Express.

Користувачка Facebook Бекка Дваєр у спільноті Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks опублікувала фото скляних дверцят духовки своєї матері, вкритих темно-коричневим і майже чорним жиром та брудом. За словами жінки, вона чистила духовку замість матері, оскільки та не може нахилятися. Перед цим Бекка випробувала низку засобів, серед яких паста Pink Stuff, крем Elbow Grease, таблетка для посудомийної машини, капсула Air Pod, а також харчова сода й оцет. Вона зазначила, що жоден із них не допоміг впоратися із забрудненнями.

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Після цього їй порадили скористатися кристалами соди. За словами Бекки, цей засіб спрацював значно краще за все, що вона використовувала раніше, і допоміг очистити скло.

У компанії Dri-Pak також звернули увагу на те, що суміш харчової соди та білого оцту може бути не найкращим рішенням для боротьби з жиром. Експерти пояснили це тим, що кислий оцет нейтралізує лужні властивості харчової соди. Натомість вони рекомендують кристали соди, які, за їхніми словами, добре розчиняють жир і допомагають видаляти стійкі пригорілі залишки їжі.

Для очищення духовки радять використовувати концентрований розчин кристалів соди або нанести рідкі кристали соди на дверцята та внутрішні поверхні духовки. Засіб слід залишити щонайменше на 20 хвилин, а потім протерти поверхню. За потреби обробку можна повторити або використати сухі кристали соди як абразив.

Ще одним засобом для очищення скла дверцят духовки називають лимони. Одна з консультанток із прибирання заявила, що після того, як почала використовувати їх для чищення духовки, більше не повернулася до магазинних засобів.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як почистити злив на кухні та чому сантехніки рекомендують відмовитися від соди та оцету на користь іншого засобу.

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