Скляні павільйони, "золоті" яйця та iPhone 14 Pro: як "кується перемога" на державних тендерах

Що купують державні підприємства за бюджетні кошти. Найцікавіші тендери останнього часу.

Скандальних історій в Україні, пов'язаних з державними закупівлями, останнім часом вистачає. Очільник фракції "Слуга народу" Давід Арахамія навіть звернувся до чиновників, які відповідають за тендерні закупівлі, зокрема до представників місцевого самоврядування, з проханням врегулювати питання з невиправданою витратою бюджетних коштів.

Давид Арахамія нагадав, що в країні тривають важкі воєнні дії, на фронті постійно бракує різноманітних речей, гроші на придбання яких "збирають усією країною". У цей час деякі представники місцевої влади "знахабніли вкрай".

Тим часом українці дивуються: десятки мільйонів гривень чиновники різних рівнів спрямовують суто на потреби мирного життя.

ТСН.ua зібрав низку скандальних держзакупівель в Україні під час війни за останній період.

"Зуби дракона" на Запоріжжі

У Запорізькій області влада вдалася до нестандартних методів, щоб забезпечити конфіденційність процесу закупівлі. Нещодавно на майданчику ProZorro було виявлено приховану закупівлю матеріалів на будівництво взводно-опорного пункту на суму 117 млн грн. Цікаво, що інформація про лот і його очікувану вартість відсутня на сторінці тендера. Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації виділило цій закупівлі напис: "Тимчасово замасковано, щоб р*сня не підглядала".

Тендер було оголошено 4 січня 2024 року, однак через відсутність пропозицій від потенційних учасників його було скасовано. Також через брак фінансування інший тендер на суму 88,5 млн грн, який передбачав закупівлю загороджувальних бетонних пірамід, також було скасовано. Планувалося, що весь товар мав бути наданий до середини березня.

8 мільйонів гривень за "сучасні павільйони": в Києві оголосили тендер на зупинки зі скла

До кінця 2024 року в Києві планують встановити скляні павільйони в якості зупинок громадського транспорту. Планують витратити на виготовлення і встановлення близько 8 млн грн. Деталі тендера, оголошеного комунальним підприємством "Київпастранс" КМДА, розміщені на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

Вказано, що загальна сума можливої угоди – 8 396 428,88 грн. Їх планують витратити на 30 зупинок громадського транспорту, тобто в середньому по 279 880,90 грн за павільйон.

У тендерній документації можна побачити, що павільйони збудують у трьох варіантах:

20 шт. матимуть розмір 4 м на 1,6 м

5 шт. – 6 м на 1,6 м

5 шт. – 3,9 м на 1,6 м (висота для всіх – 2,65 м)

Також вказано, з чого виготовлять зупинки громадського транспорту: з металевих труб розміром 80х6 мм, каленого скла товщиною 4-10 мм. Всередині – дерев'яні лавки.

На сторінці тендера вже є один учасник, який зголосився виконати замовлення до 31 грудня 2024 року – це компанія ТОВ "МОНТАЖБУД77". Пропозиція учасника – 8 371 868,22 грн, це на 20 тисяч грн менше за суму, оголошену КМДА.

Компанія з назвою ТОВ "МОНТАЖБУД77" відшукалася на порталі Clarity Project: зазначено, що статутний капітал – 1 тис. грн, засновник – громадянин Великої Британії Георгідас Георгіос, створена 2017 року, до 2023 року участі в торгах не брала.

У Львові провели тендер на реконструкцію вулиці Бандери за 93 млн

Львівське комунальне підприємство "Львівавтодор" провело тендер на виконання додаткових робіт з реконструкції вулиці Степана Бандери. Інформація про це з'явилася в системі Prozorro.

У ньому взяла участь лише одна фірма – "Онур Конструкціон Інтернешнл", яка погодилася виконати роботи за 92 715 401,98 гривень.

Згодом у Львівській міській раді повідомили, що не стануть укладати договір за результатами тендера. За словами заступниці міського очільника Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, вулицю Бандери вже два роки як відремонтовано.

Чиновниця стверджує, що протягом дії воєнного стану підрядник за власні кошти та власними силами продовжував ремонтувати вулицю. В заяві також згадується про те, що реконструкція вулиці Степана Бандери у Львові стартувала аж у вересні 2020 року. Загальна вартість реконструкції, згідно з договором підряду, укладеним між ЛКП "Львівавтодор" і "Онур Конструкціон Інтернешнл", становила 209 мільйонів гривень.

Медичні меблі

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради" уклало угоду на 18,8 млн грн з київською компанією "Протек солюшнз Україна" на постачання медичних меблів. Водночас вартість різних типів меблів, порівнюючи з цінами виробника, завищена від 40% до 90%.

"Закупівля проведена з дотриманням умов Закону України "Про публічні закупівлі", на користь чого свідчить і відсутність скарг та відсутність обґрунтованих вимог під час проведення закупівлі", – наголосили у КНП.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків насварив заступників за великі тендери та порадив розбивати їх на менші, не такі помітні для громадськості суми.

І знову про яйця: в Бучі триває перевірка скандального тендера

Відділ освіти закупив у комунального підприємства Бучанської міськради яйця для дитсадків по високій ціні. В мерії Бучі відреагували та пообіцяли розібратися. В останній день січня уклали договір на 1 млн 050 тис. грн з КП "Продсервіс" Бучанської міськради.

Журналіст Юрій Ніколов знайшов тендер, в якому яйця коштували 7 гривень за штуку. Наразі йдеться про закупівлю яєць для 17 дитячих садочків у Бучі. Відділ освіти Бучанської міської ради оголосив торги на купівлю 150 тисяч яєць.

В соцмережах користувачі дивуються – невже хтось вирішив повторити історію із закупівлею яєць, як це робило Міноборони за часів Резнікова.

Палац дітей та юнацтва в Києві купує набори для збирання дронів: навіщо та за скільки

Київському Палацу дітей та юнацтва доправлять набори для збирання дронів. За них планують заплатити до 679 тис. 565 грн. Це мають бути спеціальні окуляри, інструменти, комплектувальні та пульти управління. Крім цього, мають поставити 35 наборів комплектувальних.

До них входять рама, яка складається з нижньої та верхньої частин, центрувального перехрестя, накладки центрувального перехрестя, заднього та переднього луча, верхньої кришки рами, лівої та правої фрамуги кріплення камери, вставки фрамуги, стійок і фідерів, 7 різних гвинтів, 2 гайки наклейки, лотки кабелів, лопасті та кришки.

В соцмережах розійшлася інформація про дивний тендер Кам'янської міської ради, що у Дніпропетровській області. Там чомусь вирішили придбати iPhone 14 Pro за 47,5 тис. грн. До нього також купують захисне скло, чохол і зарядний пристрій – все за державний кошт.

На тендер поскаржилися небайдужі користувачі.

"Ціна такого смартфона на ринку нижче на 3-5 тис. грн. Також є певні питання, з якою метою купується коштовний смартфон під час воєнного стану за умови, що на ринку є дешевші моделі телефонів", – зазначив користувач Богдан Кисельов.

А Сумська міська рада вирішила відремонтувати укриття по вулиці Білопільський шлях, 26. Вартість ремонту – понад 11 мільйонів гривень. Напевне, окрім ремонту, в укритті будуть овочерізки та барабани.

Млинівська селищна рада, що на Рівненщині, вирішила провести капітальну цифровізацію. І для власних потреб закупляє 15 ноутбуків і 25 планшетів. Вартість тендера – 638 тисяч гривень.

Корупція у сфері військових закупівель сягає величезних розмірів. Основні проблеми спостерігаються в закупівлях продовольства для військових, де ціни вдвічі й більше разів перевищують ринкові. Тендери часто виграють незрозумілі постачальники-посередники, а відстежити витрату грошей практично неможливо.

Декілька місяців тому в Міноборони з'явився ще один дивний тендер. Він пов'язаний із закупівлею обкладинок для ведення обліку військовозобов'язаних.

Загальна сума цього тендера становить близько 20 мільйонів гривень. Таким чином, вартість однією обкладинки становитиме 3 тисячі гривень.

Згодом у Міністерстві оборони заявили, що ця інформація виявилася помилкою, а самі обкладинки коштуватимуть по 351 гривню. Однак під час аудиту було виявлено, що на ринку такі товари в середньому коштують ще менше.

Крім того, Міністерство оборони купує 30 кілограмів кави в зернах на 30 тисяч гривень.

Подібним необґрунтованим закупівлям є місце через те, що місцеві бюджети мають профіцит коштів за рахунок надходжень з податків на доходи фізичних осіб, які сплачують військові. Але, на жаль, місцева влада переважно не знає, як грамотно використовувати ці кошти під час війни.

Сьогодні 75% податків із заробітної плати українців (включно з військовими) отримують місцеві бюджети, тоді як до держбюджету йде лише 25%. В Києві це співвідношення становить 60% на 40%.

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