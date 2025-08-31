- Дата публікації
"Скорбіть, кто вам мешаєт": блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників (відео)
Депутат і блогери влаштували гучну вечірку в Черкасах в День пам’яті загиблих захисників.
В Черкасах блогерки влаштували масштабну вечірку із фокусами, «безлімітним» алкоголем та дискотекою в День пам’яті загиблих захисників. Відео вони виклали у себе на сторінках соціальних мереж, а на критику користувачів відповідали здебільшого цинічно, на кшталт: «Скорбіть, кто вам мешаєт».
Про це пише онлайн-ресурс 18000.
Черкаський заклад, де інфлюенсери влаштували гучну вечірку, пов’язують із депутатом міськради Романом Діскантом. Він також був присутній на вечірці саме 29 серпня — у День пам’яті загиблих захисників, що підтверджує одне з відео в Мережі.
Самі учасниці виклали відео з вечірки у себе на сторінках у соцмережах, що викликало хвилю критики користувачів.
У відповідь на критичні коментарі деякі учасники заходу радили незадоволеним «скорбіть, кто вам мешаєт», що лише посилило обурення, повідомляє джерело.
Пізніше організатори вибачилися та написали, що вечірка була запланована заздалегідь, ще до того, як 29 серпня було оголошено днем жалоби в деяких регіонах. Хоча цього дня був ще й загальнонаціональний День пам’яті захисників та захисниць України, який встановлено указом президента ще від 2019 року.
Сам депутат Роман Діскант поки не прокоментував інцидент, відклавши це до понеділка, 1 вересня.
Після обурення у соціальних мережах деякі блогерки все ж вибачилися, проте лише за свої дописи.
Нагадаємо, 29 серпня Україна вшановує пам’ять українців і українок, які віддали свої життя, захищаючи цілісність нашої держави. Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням цього дня. Він звернувся до родин загиблих у боях від 2014 року в День пам’яті захисників.
Також у День пам’яті захисників України відбулося покладання квітів до могил і меморіалів, присвяченим полеглим воїнам. Проте 2023 року традицію вшанування героїв розширили. Волонтери запропонували долучитися до акції власникам закладів.