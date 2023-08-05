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Скористайтеся пізніше: у "Дії" попередили про призупинення роботи деяких послуг

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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Час на прочитання
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Скористайтеся пізніше: у "Дії" попередили про призупинення роботи деяких послуг

Користувач "Дії" / Фото з відкритих джерел

Деякі послуги у сервісі "Дія" будуть недоступні.

У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі "Дія" будуть недоступні.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Дії".

Що і коли не працюватиме

Зазначається, що робота послуг призупинена на такий проміжок часу: сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка. Відтак користувачам радять скористатися пізніше такими сервісами: 

  • заява про шлюб;
  • єМалятко;
  • дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.

"Вже в понеділок (7 серпня – ред.) послуги працюватимуть як завжди", – зауважили у "Дії".

Нагадаємо, у сервісі державних послуг онлайн "Дія" 2 серпня повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг – зміни місця проживання.   

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Дата публікації
Перегляди
805
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