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Скоро буде "бавовна": партизани навідалися до аеродрому в Єйську та дізналися цінну інформацію

Скоро буде "бавовна": партизани навідалися до аеродрому в Єйську та дізналися цінну інформацію

Аеродром окупантів в Ейську / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани дізналися точну кількість літаків та розміщення складів із ракетним озброєнням.

Партизани провели розвідку еродрому, який є одним із стратегічно важливих об'єктів в Єйську.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

"Наші агенти виконали комплекс дій у Єйську. Насамперед ми провели розвідку аеродрому, який є одним із стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується окупантами для атак територією України. Дізналися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням", - йдеться у повідомленні. 

Всю інформацію партизани передали Силам оборони України.

Окрім того, рух спротиву поширив містом відповідні листівки з "посланням" для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.

Нагадаємо, Україна атакувала аеродром "Бельбек" у Криму, британська розвідка оцінила наслідки для окупантів.

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