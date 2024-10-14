Скоро насуваються перші заморозки: чи повернуться завтра відключення світла

Згідно з інформацією від" Укренерго", вівторок має пройти без відключень електрики.

Завтра, 15 жовтня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 15 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", – йдеться в повідомленні.

"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо і користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що 17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки.

Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповів, чи варто чекати на відключення світла у жовтні-листопаді.

Також експерт Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав міста, в яких будуть найбільші проблеми зі світлом взимку.

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