"Скоро не буде кого обмінювати": Редіс жорстко висловився про обмін азовців

"Редіс" попередив, якщо у найближчий час не повернути українських військовополонених, то скоро не буде кого обмінювати.

Сьогодні, 28 липня другі роковини російського теракту в Оленівці – масового вбивства українських захисників "Азовсталі".

Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, командир захисників "Азовсталі" Денис "Редіс" Прокопенко звернувся з важливою заявою.

"Жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території "Азовсталі", не виконав своїх обіцянок", – наголосив Прокопенко.

Він нагадав, що першочергові домовленості, які ООН, Червоний Хрест, російська сторона та військово-політичне керівництво України гарантувало у травні 2022 року, досі не виконані.

"Росіяни з властивим їм віроломством наплювали на всі ці пункти. Апогеєм порушення ними законів та звичаїв ведення війни стала страта 53-х беззбройних азовців в Оленівці. Два роки тому уві сні вони були підступно вбиті в організованому росіянами теракті в бараці колонії. Більше сотні наших побратимів отримали поранення. Сучасна історія не знає подібних прикладів нелюдської жорстокості щодо військовополонених", – пише "Редіс".

Командиру "Азову" задається питання: чи доклали усі сторони максимум зусиль для здійснення обміну та чи були задіяні усі важелі впливу на країну-агресора, щоб повернути українських військовослужбовців додому, як було обіцяно.

"Справа "Азову" – нищити ворога та поповнювати обмінний фонд. Це завдання наш підрозділ протягом року успішно виконує на Кремінському напрямку. Часто всупереч усьому. Чи виконують свою роботу ті, хто добровільно взяв на себе ці обов'язки, й ті, на кого їх покладено законом?

Важко передати словами, що таке один день в російському полоні. Часу немає. Постійні катування, голод, показова страта в Оленівці, незаконні судилища та довічні ув'язнення. Скоро вам нікого буде обмінювати", – підсумував Денис Прокопенко.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

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