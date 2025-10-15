"Скоро нічим буде їздити": як Росія змінила підхід до атак на "Укрзалізницю"

Руйнування на «Укрзалізниці» внаслідок однієї з російських атак / © Олексій Кулеба

Росія суттєво посилила удари по «Укрзалізниці» за останні три місяці, зокрема почала застосовувати точніші дрони, здатні уражати окремі локомотиви.

Про це генеральний директор «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів агентству Associated Press.

«Справа не тільки в кількості, а й у підході ворожих сил. Зараз, коли вони мають дуже точні дрони „Шахеди“, вони націлюються на окремі локомотиви«, — зазначив Перцовський.

Українські фахівці повідомляють, що російські безпілотники проходять активну модернізацію. Зокрема, на них встановлюють камери та радіомодеми, які дозволяють коригувати політ у реальному часі й підвищують точність ударів. Такі дрони можуть діяти на відстані до 200 км, передаючи відео операторам.

«Якщо росіяни й надалі битимуть по дизельних і електролокомотивах, скоро колії лишаться цілими — але нічим буде їздити«, — пояснив військовий експерт Сергій Бескрестнов.

Відомо про випадок, коли збитий дрон типу «Герань» був обладнаний цивільною камерою та модемом. Це свідчить про те, що Росія випробовує нові технічні рішення. Використання камер також допомагає ворогу ідентифікувати українські системи протиповітряної оборони та оцінювати наслідки своїх атак.

За даними AP, від початку повномасштабної війни фіксувалося приблизно по одному удару по залізничній інфраструктурі щотижня. Втім, від середини літа їхня частота зросла до двох-трьох на тиждень, а від серпня влада зафіксувала вже близько 300 атак — у середньому 10 щотижня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що посилення атак РФ на «Укрзалізницю» має на меті залякування та ураження логістики. «Вони будуть бити, а ми повинні захищатися», — наголосив глава держави. Він додав, що керівник компанії отримав на Ставці завдання щодо захисту станцій і ключових вузлів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія посилила атаки на українську залізницю, розуміючи, що вона є основою економіки та військової логістики. Ворог завдає подвійної шкоди, атакуючи рухомий склад дронами, керованими в режимі онлайн. Жданов вважає, що Україна має дзеркально відповідати, а для захисту потрібне посилення ППО (РЕБ та вогневі засоби). Експерт вважає, що РФ цілком реально може залишити Україну без рухомого складу.