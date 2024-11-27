"Ректорів саджатимуть, скоро побачимо такі ж тригери, як із МСЕК" - нардеп

Докази корупції можуть з'явитися після обшуків.

Невдовзі ми побачимо такі ж тригери, як із МСЕК, але з ректорами вищих навчальних закладів. Правоохоронці мають зацікавитися цим.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" сказав нардеп Руслан Горбенко.

За його словами, чимало ректорів нечисті на руку.

"Вони (ректори — ред.) збільшували кількість студентів, навіть розуміючи, що аудиторія не вміщує стільки людей, щоб навчати їх очно", — зазначив народний депутат.

Так, правоохоронні органи точно мають зацікавитися. Якщо взяти перевірку студентів від 21 року, то кількість відрахованих буде у сотнях тисяч.

"Їх (ректорів — ред.) саджатимуть. Обшуки все покажуть. Я думаю, що картинки на ліжках, в тумбочках ...Ми побачимо і в них", — підсумував Горбенко.

Раніше поліцейські Києва викрили завідувачку лабораторії контролю якості та безпеки продукції на хабарі. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

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