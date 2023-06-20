“Скоро розпочнуться фактичні тренування” — Кулеба про навчання українських пілотів на F-16

Щодня з’являються новини про початок функціонування авіаційної коаліції та точаться розмови про передавання Україні F-16. В роботу запущено питання навчання українських пілотів, а незабаром почнуться фактичні тренування на літаках і симуляторах.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він додав, що не варто забувати про тренування техніків і підготовку інфраструктури: "Скоро розпочнуться фактичні тренування. Це тренування і на літаках, і на спеціальних симуляторах. А є ще ж тренування техніків, є ще підготовка інфраструктури. Все це запускається”.

Дмитро Кулеба зазначив, що щодня точаться розмови, які країни нададуть літаки: “Поки не можна назвати конкретні країни, але справа просувається вперед. Україна сконцентрована на F-16, але не можна відкинути передавання й інших моделей літаків”.

Нагадаємо, Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні винищувачі F-16.

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