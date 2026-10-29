Скоро сніг замете не лише Карпати: до України вже суне “зима” – синоптики дали детальний прогноз (мапи)

Фото ілюстативне

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Найближчими днями в Україні ще втримається відносне тепло з дощами й туманами, але вже з 1 листопада сильно похолодає та будуть сильні вітри.

За словами синоптикині Наталки Діденко, на початку листопада в Україні температура повітря відчутно знизиться: вдень очікується до +5…+9 градусів тепла.

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У четвер, 29 жовтня, на півдні, сході та місцями в центрі України очікується +15…+20 °С, а на сході ймовірне сонце. У північних і більшості центральних областей буде +11…+14 °С. Найхолодніше стане на заході й Вінниччині — лише +8…+10 °С. Подекуди в західних областях, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами, Одещині та Черкащині пройдуть дощі, тоді як на решті території утримається суха погода.

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Водночас Діденко попереджає, що на півдні України, на сході та у більшості центральних областей очікуються штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що до кінця жовтня погода не зазнає суттєвих змін: буде переважно хмарно, з невеликими дощами та підвищеним температурним фоном. Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла.

За словами синоптика, у неділю, 1 листопада, чорноморський циклон принесе першу хвилю похолодання: температура знизиться до +3…+5 градусів тепла уночі та до +9…+11 градусів тепла удень, а північний вітер підсилить відчуття прохолоди.

На початку наступного тижня через арктичне повітря середньодобова температура впаде нижче +8 із подальшим зниженням.

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«Арктичний холод проникне на ще теплі південні моря чим і спровокує утворення активних добре насичених вологою циклонів. Про траєкторію їх руху поки говорити зарано, слідкуємо за розвитком ситуації. Більшість прогностичних центрів сходяться у прогнозах, що після 4 листопаду можливий перший епізод передзим’я з температурою близько 0º та опадами у вигляді снігу та мокрого снігу», — зауважив Постригань.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Як повідомляє синоптикиня Наталія Птуха, найближчими днями через чорноморський циклон в Україні переважатиме хмарна волога погода з туманами та дощами. Нічна температура становитиме +3…+11 градусів, а денна — +7…+14 градусів тепла (на півдні та Закарпатті до +17).

Від 31 жовтня почне надходити прохолодніше повітря, а від 1 листопада суттєво похолодає під впливом північно-західного вітру. Уночі температура впаде до +1…+6 градусів тепла (на півдні до +10), удень очікується +5…+10 градусів тепла, і лише на півдні та південному сході збережеться до +14. Невеликі дощі пройдуть на заході, а також у Житомирській, Київській та Одеській областях. У Карпатах очікується від -2 до +3 із мокрим снігом.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 29 жовтня синоптичну ситуацію в країні визначатимуть поле високого тиску від антициклону зі сходу та циклонічність над Чорним морем.

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«Саме остання короткочасно стане головною, що й зумовить особливість погоди, оскільки побільшає дощів. В Україну поширюватиметься дещо прохолодніше повітря, проте температура ще не зазнає відчутних змін: захмарене небо та висока вологість вночі зберігатимуть його від сильнішого охолодження, а вдень перешкоджатимуть гарному прогріванню», — зазначають метеорологи.

Загалом по країні буде хмарно із проясненнями. У південній частині, більшості центральних та північних областей будуть помірні, вночі у південних областях місцями пройдуть значні дощі. На решті території опадів не передбачається.

Вітер дутиме східний, північно-східний та з швидкістю 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від +7 до +12 градусів тепла, на Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +12…+17 градусів тепла.

Погода в Україні 29 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні: вночі та вранці 29 жовтня у західних областях буде туман, видимість становитиме 200-500 м. у зв’язку з цим, синоптики оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про туман у кількох областях України 29 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українськиї містах 29 жовтня.

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