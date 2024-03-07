"Скоро стане більше, ніж людей": у Маріуполі зграї безпритульних собак окупували місто (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі виникла серйозна проблема з безпритульними тваринами. Їхня кількість після окупації невпинно зростає.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Жителі регулярно викладають відео та фото зі зграями собак. Маріупольці скаржаться, що їх скоро у місті буде "більше ніж людей".

Так, навіть район новобудов окупантів на вулиці Ялтинській "захопили" безпритульні собаки. Відповідне відео виклали у місцевому пабліку мешканці. Періодично у різних районах міста собаки нападають на людей.

"У мене на дитину напав собака в Приморському парку, коли дружина з дітьми гуляла, малому 7 років", - цитує міськрада слова одного з маріупольців.

У Маріупольській міськраді пригадали, що окупанти зруйнували профільне комунальне підприємство "Щасливі тварини", яке діяло у мирному українському Маріуполі.

"А ось нічого, натомість, власного створити за два роки так і не спромоглися. Лише були поодинокі варварські отруєння тварин", - додали там.

У Маріуполі виникла серйозна проблема з безпритульними тваринами

Нагадаємо, що у школах тимчасово окупованого Маріуполя росіяни почали роздавати дітям брехливі брошури, де порівнюють солдатів ЗСУ та армії РФ.

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