Синоптики попереджають про сильні морози в Україні / © ТСН

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Скандинавський антициклон «Manuel» переміщується до України, тому хмарності й опадів поменшає, а морози посиляться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, у суботу, 28 листопада, опади можливі лише на південному заході та крайньому півдні країни, а на решті території буде сухо й подекуди сонячно.

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«Через те, що антициклон тиснутиме, а південна циклонічність опиратиметься, ця боротьба виллється у посилення східного вітру на півдні та заході України, уважно», — попереджає Діденко.

Вдень температура повітря коливатиметься від -1 до -5 градусів морозу, трохи тепліше буде на півдні та Закарпатті.

У неділю, 29 листопада, в усіх регіонах мине без опадів зі слабкими чи помірними морозами. У Києві на вихідних очікується суха погода із проясненнями та ожеледицею: вночі 3–5 градусів нижче нуля, вдень — від -1 до -3. За прогнозом синоптикині, на початку наступного тижня морози в Україні зміцніють, але ближче до його кінця холод почне відступати.

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Водночас керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що на Черкащині посилюються морози та зростає атмосферний тиск.

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Попри глобальні температурні рекорди та прояви Ель-Ніньйо у світі, до нашого регіону продовжує надходити холодне повітря з Баренцева моря. Скандинавський антициклон «Manuel» заблокував шлях теплим атлантичним циклонам, тому найближчими днями температура поступово знижуватиметься на тлі сухої погоди.

За його словами, у останні вихідні осені, 28–29 листопада, в області очікується -5…-10 градусів морозу протягом доби та без опадів.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Як прогнозує синоптик Ігор Кібальчич, цими вихідними, 28–29 листопада, потужний скандинавський антициклон принесе до України арктичний холод — вночі на заході місцями вдарить до -16, а мороз утримається і вдень.

У суботу, 28 листопада, на заході вночі, а подекуди й удень йтиме сніг, на дорогах утвориться ожеледиця. Вночі температура там становитиме 3–8 градусів морозу, вдень — від -4 до +1, а на Закарпатті буде тепліше: до +3 вночі та 0…+5 удень.

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На півночі, сході та в центрі доба мине без опадів. У північних областях вночі очікується -4…-9, удень — від 0 до -5. На сході нічні показники опустяться до 8 градусів морозу, денні коливатимуться в межах 0…-5. У центральних регіонах вночі прогнозують від -2 до -7, удень — від -2 градусів морозу до +3 тепла.

Південь чекає мінлива погода: на решті території буде сухо, проте на півдні Одещини пройде дощ із мокрим снігом, а вранці та вдень пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Вночі тут очікується від -1 до +4, удень — 0…+5.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 28 листопада в країні буде хмарно з проясненнями.

«У південно-західній частині вночі помірний, на Прикарпатті місцями значний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень в Карпатах невеликий сніг; на решті території без опадів», — прогнозують синоптики.

Температура повітря у денні години коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу, на Закарпатті вночі та вдень буде від 0 до +5 градусів тепла. На півдні Одещини та в Криму дощі, температура впродовж доби коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла. В більшості західних і центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с, вдень на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні 28 листопада / © Укргідрометцентр

Водночас на Прикарпатті, а також у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності через значні снігопади, які триватимуть ще від 27 листопада. Приріст снігового покриву там може сягнути 8–20 см. Через негоду та ожеледицю на дорогах можливі ускладнення руху транспорту та перебої в роботі комунальних, будівельних і енергетичних служб.

Синоптики попереджають про сильні снігопади у кількох областях України 28 листопада / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у велких українських містах 28 листопада.

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