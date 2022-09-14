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Скоро в Україні засніжить: народний синоптик попередив про похолодання і назвав терміни

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Скоро в Україні засніжить: народний синоптик попередив про похолодання і назвав терміни

Фото: УНІАН

Нестійка погода переважатиме до кінця вересня.

На Україну насувається потужний і вже навіть сніжний циклон, який принесе доволі контрастну погоду.

Про це повідомляє народний синоптик Стас Щедрін.

Так, за його прогнозом, найближчим часом у більшості областей очікується нестійкий характер погоди - 15-18 вересня в країні за винятком північних областей очікується потепління до 17-24° та зливи. 17-20 вересня у південних та центральних областях можливі сильні зливи, потужні грози та шквали, а от у Карпатах очікується дощ та навіть сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та поривчастий вітер.

"Загалом така нестійка погода переважатиме до кінця поточного місяця і подібних контрастів, тобто то дуже холодно, то занадто тепло, то сонце, то дощ чи навіть сніг, буде багато", - ділиться прогнозом народний синоптик.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8827
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