Скоро весь світ святкуватиме День перемоги над нацистською росією, - Ігор Палиця

8 травня в Україні та по всьому світу відзначають День пам’яті та примирення.

Незабаром в Україні та в усьому світі з’явиться новий "День перемоги" - над фашистською росією.

Про це заявив народний депутат, лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

"Я народився, виріс і сформував своє ставлення до історичних подій при Радянському Союзі. Тому день Перемоги добра над злом завжди, включно з минулим роком, святкував 9 травня. Все змінилося 24 лютого 2022 року. Тепер я чітко усвідомлюю, що людство, добро і всі ті, хто загинув у Другій світовій війні, перемогли зло 8 травня 1945 року. А 9 травня – це дата, коли одне зло святкувало перемогу над іншим: фашизму над фашизмом. І сьогодні я переконаний, що невдовзі, так само як і 8 травня, у всього світу з’явиться ще одна дата: День Перемоги України над фашистською і нацистською росією! Вічна пам’ять Героям, які віддали своє життя за Перемогу світла над темрявою! Слава Україні та її Захисникам!", - заявив Ігор Палиця.

Нагадаємо, сьогодні 8 травня в Україні та по всьому світу відзначають День пам’яті та примирення та згадують жертв, які загинули під час Другої світової війни. 9 травня або так званий "День перемоги над фашизмом" святкують виключно в росії, називаючи війну 1939-1945 років "Великою Вітчизняною", бо СРСР спочатку був союзником фашистської Німеччини та разом із нею окупував частину Польщі.

