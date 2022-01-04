Скорочений робочий день і довгі вихідні: скільки українці будуть відпочивати на Різдво

Скорочений робочий день і довгі вихідні: скільки українці будуть відпочивати на Різдво

Різдво у 2022-му припадає на п'ятницю.

У вівторок, 4 січня, в Україні розпочався робочий тиждень після новорічнихних чотирьох днів вихідних.

Українці матимуть три вихідні на Різдво, йдеться у розпорядженні Кабміну.

Цього тижня українці будуть працювати три дні: 4, 5 і 6 січня. До слова, у Святвечір 6 січня робочий день буде скорочено на годину.

У п’ятницю, 7 січня, буде вихідний на Різдво. Після цього українці матимуть ще два дні вихідних: субота (8 січня), неділя (9 січня).

Загалом у січні в Україні буде 12 вихідних. Зокрема, 3 січня був вихідний, оскільки Новий рік випав на суботу. Тож вихідний переносився на понеділок.

Нагадаємо, Різдво здавна вважалося сімейним святом, тому майже всі його повір'я пов'язані з історією сім'ї та роду. Наші предки вірили, що у вечір напередодні Різдва — так званий Святвечір — душі померлих родичів спускаються з небес, щоб побачити, як співається у відомій пісні, "тих, кого лишили на Землі". Тому, сідаючи на стілець за святковим столом, вони попередньо дмухали на нього — боялися причавити невидимих гостей.

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