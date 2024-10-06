Скорочення терміну явки до ТЦК за повісткою: адвокат пояснив, як це вплине на мобілізацію

Термін явки до ТЦК за повісткою скорочено від 14 до 7 діб.

Від 1 жовтня скорочено термін явки до ТЦК за повісткою, але це загалом не вплине на процес мобілізації.

Про це сказав адвокат, голова адвокатського об’єднання "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець в ефірі "Апостроф TV".

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"Були внесені зміни в сам порядок, яким чином після отримання повістки особа повинна з’явитися до ТЦК. Цей термін був… зменшений з 14 до 7 діб. Єдине питання в тому, що на сьогоднішній день це жодним чином принципово нічого не змінює", - пояснив адвокат.

Коментуючи це рішення уряду, він відповів, що потрібно поцікавитися у ініціаторів законопроєкту, для чого вони скоротили термін явки.

"Тому зміна терміну на фоні інших змін, щодо і бронювання, і заяв представників держави про те, що дуже велика кількість заброньованих, яких вважають, що вони незаконно заброньовані, у пересічних громадян викликає багато запитань", - додав Кравець.

Нагадаємо, адвокат перелічив категорії чоловіків, хто може не оновлювати дані в ТЦК.

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