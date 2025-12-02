"Скотина!": у Чернівцях звільнили вчительку, яка обізвала учня за прохання перейти на українську

Школа / © Freepik

У ліцеї № 5 Оріяна в Чернівцях звільнили вчительку георграфії, яка спілкувалася російською мовою, і на прохання учня перейти на українську обізвала його «скотиною».

Про це повідомила директорка ліцею Галина Абрам’юк у коментарі «Суспільному». Це відбулося за результатами службового розлідування.

«У понеділок, 1 грудня, комісія зі службового розслідування завершила роботу й склала відповідний акт. Вчителька написала заяву і мною було видано наказ про її звільнення», — повідомила директорка ліцею.

Тиждень тому у чернівецьких пабліках поширили відео зі шкільному класу із записом, на якому вчителька спілкується російською мовою під час уроку. Один з учнів попросив її спілкуватися українською мовою, на що вчительна не лише обізвала його «скотиною», але й пригрозила, що тепер він буде тією людиною, яка найчастіше відповідатиме під час уроку.

Школярі звернулися із заявою до директорки ліцею. Після цього вчительку відсторонили від виконання обов’язків класного керівника та розпочали службове розслідування.

Нагадаємо, у Києві спалахнув черговий мовний скандал за участі вчительки. Вона розмовляла російською з дітьми, а також закликала їх до розуміння того, що у школі двоє нових викладачів — чоловік, який одружений, і «малодєнькая дєвачка».