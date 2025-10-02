ТСН у соціальних мережах

753
1 хв

Скоєно напад на працівників ТЦК у Кривому Розі: військовослужбовці отримали ножові поранення

Один з поранених військовослужбовців перебуває в лікарні у важкому стані.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У четвер, 2 жовтня, у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині стався напад на військовослужбовців ТЦК під час проведення заходів оповіщення.

Про це повідомили в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

У повідомленні йдеться, що під час перевірки документів військовозобов’язаний громадянин дістав холодну зброю та завдав поранень двом військовослужбовцям. Після скоєного нападу зловмисник втік з місця події.

«Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до лікувального закладу. Один із поранених перебуває у важкому стані», — повідомили в обласному ТЦК.

Напад на військовослужбовців розслідує поліція. Особу нападника встановлено, з ним розпочато слідчі дії.

Інформація за цим фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше у Тернополі чоловік на авто збив двох військових ТЦК. Вони перебувають у лікарні.

