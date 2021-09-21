Скоїв ДТП із шістьма загиблими і двома травмованими: суд покарав водія мікроавтобуса у Кіровоградській області

Суд визнав водія винним у аварії.

У Олександрії Кіровоградської області суд виніс вирок водієві, який скоїв смертельну ДТП, в результаті якої загинуло 6 людей і двоє отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури.

Суд визнав водія винним у порушенні правил порушенні правил безпеки дорожнього руху ( ч.3 ст. 286 КК України) і засудив його до 10 років ув’язнення.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 липня 2014 року на автодорозі Олександрівка–Кіровоград–Миколаїв близько 08:00 ранку поблизу села Івангород.

Обвинувачений на пасажирському мікроавтобусі Renault Trafic на швидкості влетів у вантажівку, яка стояла на проїжджій частині із ввімкненою аварійною сигналізацією. У результаті зіткнення шестеро пасажирів мікроавтобуса отримали несумісні з життям травми і загинули. Ще двоє отримали ушкодження середньої тяжкості.

"Суд дослухався до позиції прокуратури, врахував усі зібрані слідством докази вини обвинуваченого, визнав водія винним в інкримінованому злочині призначивши йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, що у Сумській області водій легковика, який узявся підвезти маму з трьома дітьми, потрапив у ДТП. У темряві він виїхав на зустрічну смугу, не увімкнувши фари, і одразу ж потрапив під удар багатотонної вантажівки.

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