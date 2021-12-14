Скоїв смертельну ДТП і 3 роки переховувався від правосуддя: у Харківській області затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Скоїв смертельну ДТП і 3 роки переховувався від правосуддя: у Харківській області затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Водія затримали і доправили до суду.

У Харківській області поліція затримала чоловіка, який скоїв смертельну ДТП та понад три роки переховувався від правоохоронців.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківської області.

Так, ДТП сталася у липні 2018 року у місті Південне. Зіткнулися автомобіль Mitsubishi та мотоцикл "ІЖ". Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці пригоди. Кермувальник Mitsubishi одразу після вчинення ДТП з місця події зник.

Особу зловмисника встановили, його оголосили у розшук за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 14 грудня працівники Управління карного розшуку спільно з поліцейськими у місті Золочів розшукали 28-річного водія. Його затримали і доправили до суду.

Нагадаємо, що у Харкові знайшли двох дітей, які втекли з дому у Сумській області. Підліток посварився з вітчимом і, прихопивши з собою молодшого брата, втік з дому.

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