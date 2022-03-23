Скоюють воєнні злочини: розвідка оприлюднила імена російських військових артилерійського полку

Армія РФ чинить злочини на території України.

Українська розвідка здобула список імен російських військовослужбовців 856 самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії (в/ч 23857), що скоюють воєнні злочини проти народу України.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, - повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Перелік імен російських військових, які скоюють злочини в Україні можна переглянути тут.

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