"Скринінг здоров’я 40+": коли українці отримають запрошення в "Дії"

В Україні стартує масштабна програма «Скринінг здоров’я 40+», у межах якої громадяни зможуть безоплатно пройти базовий медичний огляд. Перші запрошення у застосунку «Дія» надійдуть користувачам уже 31 січня.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Головні послуги програми

За словами Юлії Свириденко, програма дозволить виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та оцінити стан психічного здоров’я на ранніх етапах. Наразі понад мільйон українців, які народилися в перших числах року, вже отримали попередню інформацію про ініціативу в «Дії».

«Пройти базовий комплекс обстежень можна буде швидко і в одному місці — без окремих візитів до сімейного лікаря та без пошуку направлень. У час повномасштабного вторгнення це особливо важливо, коли немає часу і можливості ходити по лікарях. Держава продовжує працювати над тим, щоб підтримувати своїх громадян і створювати умови для збереження здоров’я та добробуту — навіть у найскладніші часи», — наголосила Юлія Свириденко.

Як отримати кошти та пройти обстеження

Для реалізації програми держава нараховуватиме 2 000 гривень, які можна буде використати виключно на оплату послуг скринінгу.

Сповіщення про можливість долучитися до програми надходитиме в застосунок «Дія» через 30 днів після дня народження громадянина у 2026 році.

Після підтвердження участі гроші автоматично надійдуть на спеціальну «Дія.Картку» протягом кількох днів.

Ті, хто не користується застосунком «Дія», зможуть оформити участь через ЦНАП. Для цього також потрібно буде відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів.

Де діє програма

Свириденко зазначає, що сьогодні до проєкту вже долучилися понад 640 медичних закладів по всій країні. Це лікарні, які пройшли перевірку на відповідність стандартам обладнання та кваліфікації персоналу. Перелік доступних медзакладів постійно оновлюється на спеціальному порталі Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, від 1 січня 2026 року в Україні запрацювала програма безкоштовних медичних обстежень «Скринінг здоров’я 40+».

Держава сплатить за це через «Дію» — уряд уже ухвалив рішення.